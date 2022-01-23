В посольстве КНР назвали фейком публикацию Bloomberg о просьбе Си Цзиньпина к Путину

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Публикация агентства Bloomberg, в которой утверждается, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр в Пекине, является фейком и провокацией.
Об этом заявили в посольстве Китая в Москве, передает РИА Новости. В диппредставительстве отметили, что позиция КНР по Украинскому вопросу последовательна и ясна.
"Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений", – заявили в посольстве.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что последние публикации в западной прессе относительно России и Украины являются соревнованием фейков.
"Само по себе даже предположение о том, что китайский и российские лидеры всерьез обсуждали вторжение на Украину, которое существует только в выдуманной коллективным Западом вселенной, звучит, как форменный бред", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Ранее Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине сообщил, что китайский лидер якобы попросил президента РФ не начинать войну на Украине, пока не закончится Олимпиада. Собеседник агентства заявил, что Си Цзиньпину невыгоден кризис в Европе, поскольку он готовится готовится к переизбранию на пост председателя КПК.
В связи с этим китайский МИД заявил о необходимости соблюдать резолюцию ООН о перемирии, которая начинается за неделю до Олимпийских игр и заканчивается через неделю после Паралимпийских игр, то есть с 28 января по 20 марта. Bloomberg опросил военных аналитиков, которые утверждают, что к моменту окончания перемирия на Украине может начаться оттепель, которая помешает Москве организовать быстрое вторжение.
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