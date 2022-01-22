В МИД не исключили провокаций от США и Украины в отношении РФ накануне Олимпиады в Пекине

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москва ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она назвала материал Bloomberg о просьбе председателя Китая Си Цзиньпин к Владимиру Путину "не нападать на Украину" во время Олимпиады информационной спецоперацией соответствующих американских служб".

"Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси от 9–10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе 2008 года под руководством экс-представителя ООН в Грузии Хайди Тальявини, созданная Евросоюзом для международного изучения причин конфликта, в своем докладе от 30 сентября 2009 года постановила: войну начала Грузия", — подчеркнула Захарова.

Ранее Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине писал, что Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не начинать "войну" на Украине, пока не закончатся Зимние Олимпийские Игры.

Отмечалось, что китайский МИД заявил о необходимости соблюдать резолюцию ООН о перемирии, которая начинается за неделю до Олимпийских игр и заканчивается через неделю после Паралимпийских игр, то есть с 28 января по 20 марта.

Владимир Зеленский ранее призвал граждан государства не паниковать и не скупать гречку и спички в связи с последней информацией о вероятном вторжении РФ. Он уточнил, что страна готова к обороне, а народу следует верить лишь официальным сведениям и не паниковать, забирая вклады в финансовых организациях.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет планов по осуществлению военного вторжения. Он отметил, что все соответствующие обвинения являются ложными.