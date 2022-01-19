Зеленский призвал украинцев не паниковать и не скупать гречку и спички

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Украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан государства не паниковать и не скупать гречку и спички в связи с последней информацией о вероятном вторжении РФ. Обращение президента было опубликовано на сайте офиса Зеленского.

"Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички", – заявил президент Украины.

Он уточнил, что страна готова к обороне, а народу следует верить лишь официальным сведениям и не паниковать, забирая вклады в финансовых организациях.

"Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что власти государства осведомлены о всех вероятных угрозах и понимают, как на них реагировать. Кроме того, столица делает все возможное для дипломатического решения конфликта, уточнил президент Украины.

"Украина... не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля, нам некуда бежать. Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности... Мы делаем все для решения дипломатическим путем, делаем все для достижения мира в Украине", – заключил Зеленский.

Ранее сообщалось, что власти Украины не верят в возможную агрессию со стороны России и не хотят идти на уступки Москве.

Тем не менее, накануне отмечалось, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии могут позволить российской стороне атаковать Украину. Об этом заявляла сотрудник Госдепа высокого ранга.