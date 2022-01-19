Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

05:11

В офисе Зеленского не верят во вторжение РФ и заподозрили Байдена в двуличии – СМИ

политика за рубежом

Фото: depositphotos/palinchak/–

Власти Украины не верят в возможную агрессию со стороны России и не хотят идти на уступки Москве, сообщает со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах "Страна.ua".

Собеседник издания добавил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского считают политику американского лидера Джо Байдена двуличной. В частности, в Киеве уверены, что Вашингтон планирует заставить Украину осуществить политическую часть Минских соглашений, чтобы "выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем".

"Но на Банковой (в Офисе президента Украины. – Прим. ред.) крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть договорняка Штатов с Путиным. <...> У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации", – заявил он.

Отмечается, что украинский лидер не намерен выполнять требования США, а экономическая ситуация в стране позволяет ему не зависеть от позиции Запада, однако финансовое положение Киева ухудшается, поскольку из страны начали массово выводить иностранные инвестиции из-за сообщений о возможном военном конфликте с Москвой.

В начале января главный редактор "Страна.ua" Максим Минин заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для последнего время для телефонного разговора.

Журналист напомнил, что телефонный звонок раздался, когда в Киеве было около 11 часов вечера, а в Вашингтоне – около 4 часов дня.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать