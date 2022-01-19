В офисе Зеленского не верят во вторжение РФ и заподозрили Байдена в двуличии – СМИ

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Власти Украины не верят в возможную агрессию со стороны России и не хотят идти на уступки Москве, сообщает со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах "Страна.ua".
Собеседник издания добавил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского считают политику американского лидера Джо Байдена двуличной. В частности, в Киеве уверены, что Вашингтон планирует заставить Украину осуществить политическую часть Минских соглашений, чтобы "выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем".
"Но на Банковой (в Офисе президента Украины. – Прим. ред.) крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть договорняка Штатов с Путиным. <...> У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации", – заявил он.
Отмечается, что украинский лидер не намерен выполнять требования США, а экономическая ситуация в стране позволяет ему не зависеть от позиции Запада, однако финансовое положение Киева ухудшается, поскольку из страны начали массово выводить иностранные инвестиции из-за сообщений о возможном военном конфликте с Москвой.
В начале января главный редактор "Страна.ua" Максим Минин заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для последнего время для телефонного разговора.
Журналист напомнил, что телефонный звонок раздался, когда в Киеве было около 11 часов вечера, а в Вашингтоне – около 4 часов дня.
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