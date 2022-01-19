В Госдепе утверждают, что Россия может напасть на Украину с территории Белоруссии

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Предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии могут позволить российской стороне атаковать Украину, заявила сотрудник Госдепа высокого ранга, передает ТАСС. По ее словам, этот факт вызывает у американских властей опасения.

"Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемым", – сказала она.

Кроме того, власти Соединенных Штатов опасаются, что предложенный проект обновленной Конституции Белоруссии может свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории страны обычных и ядерных сил России, добавили в Госдепе.

Ранее представитель Госдепартамента высокого ранга сообщила, что американская сторона в ближайшее время направит Украине новые поставки в рамках действий, связанных с военной помощью. Она напомнила, что в 2021 году Америка направила Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года.