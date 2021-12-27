В Белоруссии представили проект поправок к Конституции

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В Белоруссии обнародовали проект изменений к Конституции. Об этом сообщает БелТА.

Документом исключается военная агрессия со своей территории против других государств, запрещается финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.

Также, согласно изменениям, один и тот же человек сможет быть президентом страны не более двух сроков, причем ограничение, связанное с президентскими сроками, начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента.

В стране появится Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. Оно сможет сместить президента с должности в случае систематического или грубого нарушения Конституции или госизмены либо другого тяжкого преступления. Сейчас главу государства можно досрочно освободить от должности решением парламента только при стойкой неспособности по состоянию здоровья.

Лидер страны сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, массовых и иных беспорядков. Сейчас это возможно только при стихийном бедствии, катастрофе, беспорядках с насилием либо угрозой насилия, в результате которых возникает опасность жизни и здоровью людей, территориальной целостности и существованию государства.

Президент, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту. Если президент погибнет в результате покушения, теракта, военной агрессии или иных действий насильственного характера, в стране введут чрезвычайное или военное положение, госорганы будут действовать согласно решениям Совбеза. Председательствовать в Совбезе в этом случае будет спикер Совета республики.

Прекративший исполнение полномочий президент сможет стать пожизненным сенатором.

Референдум по поправкам должен пройти не позднее февраля будущего года. Перед референдумом проект поправок в основной закон Белоруссии собираются вынести на публичное обсуждение.