Путин и Лукашенко обсудили наиболее актуальные вопросы российско-белорусских отношений

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Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили наиболее актуальные вопросы российско-белорусских отношений. Об этом сообщает БелТА.

Телефонный разговор президентов состоялся 10 декабря. Лидеры затронули двусторонние вопросы, возникающие вызовы и ситуацию вокруг обеих стран.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия еще не пришли к созданию единой валюты. По словам белорусского лидера, подобный шаг означал бы более высокий уровень интеграции.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич выразил мнение, что Россия и Белоруссия смогут подумать о создании единой валюты после реализации 28 союзных программ по интеграции двух стран. По его словам, в настоящее время для этого не достигнут нужный уровень внешнеполитической стабильности.