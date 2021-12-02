Эксперт оценил возможность создания единой валюты России и Белоруссии

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Россия и Белоруссия смогут подумать о создании единой валюты после реализации 28 союзных программ по интеграции двух стран. С таким заявлением выступил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
По его словам, принимать такие сложные решения в условиях давления на Москву и Минск нецелесообразно. В настоящее время для этого не достигнут нужный уровень внешнеполитической стабильности.
Межевич подчеркнул, что прежде всего нужно заняться унификацией налогового и таможенного законодательства и единой миграционной политикой.
"На этом фоне попытка перескочить через две ступени на третью может привести к тому, что мы поскользнемся. Если все будет хорошо с решением тех 28 задач, о которых Минск и Москва подписали документ 4 ноября этого года, то через 3–4 года можно будет вплотную подойти к вопросу создания единой валюты", – цитирует Межевича РИА Новости.
Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали декрет Союзного государства на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства. Декрет утверждает 28 интеграционных программ, которые были согласованы еще в сентябре. Кроме того, в документе содержатся основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.
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