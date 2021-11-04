Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин подписали декрет Союзного государства на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Декрет утверждает 28 интеграционных программ, которые были согласованы еще в сентябре. Кроме того, в документе содержатся основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Путин заявил, что подписанный декрет не связан с внутриполитической ситуацией, а нацелен на выгоду граждан Белоруссии и России. Лукашенко же попросил членов госсовета и правительства обеих стран обеспечить реализацию утвержденных программ.

Ранее Путин заявил, что программы нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

Лукашенко считает, что интеграция Белоруссии и России является взаимовыгодным процессом. Его главной целью становится рост благосостояния двух народов.

