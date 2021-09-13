Песков рассказал, в чем суть интеграции России и Белоруссии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в чем заключается суть интеграции России и Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По словам Пескова, главной целью интеграции является улучшение жизни народов двух стран.

"Чтобы белорусам и русским стало лучше жить", – подчеркнул Песков.

По мнению пресс-секретаря президента, для интеграции представители бизнеса двух стран обязаны иметь равные права, товары должны свободно перемещаться, а таможенные процедуры следует привести к единообразной системе.

"Здесь нет ничего за пазухой, это то, что выгодно, и то, что диктует логика", – отметил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил о согласовании всех 28 интеграционных программ на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер отметил, что работа над программами углубления интеграционных процессов между Россией и Белоруссией велась на протяжении нескольких лет.

Позднее решение об углублении интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ было одобрено на заседании Совета министров Союзного государства. Об этом сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко интеграция Белоруссии и России является взаимовыгодной. Он подчеркнул, что главной целью данного процесса становится рост благосостояния двух народов.