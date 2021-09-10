Решение об углублении интеграции РФ и Белоруссии на основе 28 союзных программ одобрено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что решение об углублении интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ одобрено. Об этом он сообщил по итогам заседания Совета министров Союзного государства.

"Одобрены решения об углублении интеграции на основе 28 союзных программ. Они все согласованы", – сказал Мишустин.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, документы будут одобрены окончательно Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в октябре текущего года.

Ранее Путин заявил о согласовании всех 28 интеграционных программ на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер отметил, что работа над программами углубления интеграционных процессов между Россией и Белоруссией велась на протяжении нескольких лет.