Путин заявил о согласовании всех 28 интеграционных программ РФ и Белоруссии

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Владимир Путин заявил о согласовании всех 28 интеграционных программ на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом пишет "Интерфакс".

Российский лидер отметил, что работа над программами углубления интеграционных процессов между Россией и Белоруссией велась на протяжении нескольких лет.

"(Программы. – Прим. ред.) нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики", – подчеркнул Путин.

Президент РФ также сказал, что пакет документов вскоре должны одобрить на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.

После этого программы внесут на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства. Его заседание пройдет до конца 2021 года, уточнил Путин.

"Мы договорились с Александром Григорьевичем, сейчас посмотрим наши графики и определим более или менее точную дату", – заключил российский президент.

Встреча президентов России и Белоруссии прошла 9 сентября. Лукашенко во время встречи заявил, что русские и белорусы являются практически единым народом.

Кроме того, белорусский лидер объяснил, что интеграция Белоруссии и России является взаимовыгодной. Он подчеркнул, что главной целью данного процесса становится рост благосостояния двух народов.