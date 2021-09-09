Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом

Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии во время встречи со своим коллегой Владимиром Путиным заявил, что русские и белорусы являются практически единым народом, произошедшим от одного корня.
"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе – родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы", – сказал он.
Лукашенко также поддержал тезис Путина о том, что с текущей политической ситуацией в двух странах договоренности, к которым стороны рассчитывают прийти в ходе встречи, не связаны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не поднимает на встречах с Александром Лукашенко тему признания Крыма, поскольку это суверенное дело любого государства.
Сам Александр Лукашенко до этого заявлял, что признает Крым только в том случае, когда последний российский олигарх будет поставлять туда продукцию.
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