Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом

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Президент Белоруссии во время встречи со своим коллегой Владимиром Путиным заявил, что русские и белорусы являются практически единым народом, произошедшим от одного корня.

"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе – родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы", – сказал он.

Лукашенко также поддержал тезис Путина о том, что с текущей политической ситуацией в двух странах договоренности, к которым стороны рассчитывают прийти в ходе встречи, не связаны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не поднимает на встречах с Александром Лукашенко тему признания Крыма, поскольку это суверенное дело любого государства.

Сам Александр Лукашенко до этого заявлял, что признает Крым только в том случае, когда последний российский олигарх будет поставлять туда продукцию.