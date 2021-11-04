Лукашенко назвал Союзное государство самым приоритетным вопросом для Белоруссии

Союзное государство является приоритетом из приоритетов для Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Он подчеркнул, что совместными усилиями удалось создать модель по обеспечению равных прав белорусов и россиян.
"Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности", – отметил Лукашенко.
Глава Белоруссии также заявил, что страны приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, что предполагает внедрение современных технологий, стилей и методов принятия решения.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в чем заключается суть интеграции России и Белоруссии. По словам Пескова, главной целью интеграции является улучшение жизни народов двух стран. По мнению пресс-секретаря президента, для интеграции представители бизнеса двух стран обязаны иметь равные права, товары должны свободно перемещаться, а таможенные процедуры следует привести к единообразной системе.
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