Лукашенко пообещал сделать Белоруссию "единой военной базой" с Россией

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В случае внешней агрессии Белоруссия превратится в единую военную базу с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу, для того чтобы противостоять вашей агрессии", – сказал он в интервью CNN, отрывок которого приводит издание "СБ.Беларусь сегодня".

При этом он отметил, что при конфликте вся западная часть ВС России будет поддерживать Белоруссию, поскольку республика является форпостом Союзного государства. В то же время Лукашенко заявил, что ответственность за возможное военное сближение двух стран ляжет на Запад и его рестрикции.

"Если вы так боитесь, что Белоруссия может превратиться в западный форпост России, тогда зачем проводите эту глупую, безмозглую политику. Зачем вы нас делаете форпостом России?", – добавил президент Белоруссии.

Он отметил, что сейчас в республике нет полноценных военных баз никаких стран, включая РФ. Исключением являются два российских военных объекта и база со времен СССР, которая, по словам Лукашенко, является базой гражданского назначения и там служат 2–3 офицера.

Ранее президент Белоруссии заявил, что вхождение республики в состав Российской Федерации не рассматривается, а любые предположения на тему объединения являются выдумкой коллективного Запада.