Лукашенко назвал условие, при котором власти Белоруссии посадят любой самолет

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гарантирует безопасность пролета иностранных самолетов над республикой, однако если власти увидят в этом угрозу государству, то посадят любой лайнер.

"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Белоруссией так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет", – сказал Лукашенко в интервью CNN, фрагмент которого показал телеканал "Беларусь - 1".

Белорусский лидер также заявил, что при возникновении угрозы аналогичным образом поступило бы любое государство. При этом он отметил, что ограничивать или запрещать полеты в небе над республикой не выгодно никому.

"Нет вас – здесь летают другие, ничего, обойдемся. Не знаю, зачем вы это устраиваете. А то, что перестали летать, так вы команду дали такую. Еще не успели задержать этого оппозиционера (Протасевича. – Прим. ред.), а уже все в Европе и в Америке после команды из Вашингтона начали под копирку делать заявления", – добавил Лукашенко.

В конце мая в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

В результате инцидента некоторые страны ввели частичный запрет полетов над Белоруссией. Кроме того, авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям. Они затронули Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию и Россию.