Авиакомпаниям Белоруссии могут запретить полеты над Японией

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Власти Японии намерены направить национальным компаниям рекомендацию избегать воздушного пространства Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair. Об этом со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров страны Кацунобу Като сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что белорусским авиакомпаниям, возможно, будет закрыт доступ в воздушное пространство Японии.

Ранее Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство и аэропорты, в том числе производить взлет и посадку в странах ЕС, а также пролетать над его территорией.

Причиной стал инцидент с самолетом Ryanair, летевшим 23 мая из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.