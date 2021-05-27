"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям

12:03
Фото: depositphotos/EvrenKalinbacak
Белорусская авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям. Они затронули Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию и Россию, сообщает РИА Новости.
Полетов не будет с 27 мая по 30 октября 2021 в связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны некоторых стран.
Отменяются рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград.
У пассажиров есть возможность изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года с момента покупки.
Отношения между Белоруссией и ЕС ухудшились после того, как 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После приземления лайнера были задержаны два пассажира – основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.
В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как угон самолета.
Самолет "Белавиа" не был допущен в воздушное пространство Польши
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