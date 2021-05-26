В Белоруссии заявили, что сообщение о "минировании" лайнера Ryanair поступило из Швейцарии

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Информация о якобы угрозе взрыва самолета компании Ryanair поступило из Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство телевизионных новостей Белоруссии.
Ранее руководитель департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что в день инцидента на электронную почту Национального аэропорта Минск пришло сообщение на английском языке, в котором палестинское радикальное движение ХАМАС потребовало от ЕС прекратить поддержку Израиля на фоне его действий в секторе Газа и утверждало, что в противном случае взорвет бомбу якобы заложенную в самолете Ryanair в то время, когда тот будет пролетать над Вильнюсом.
Позже в ХАМАС опровергли данную информацию. Там заявили, что движение не прибегает к подобным методам, и предположили, что к инциденту могут быть причастны лица, желающие демонизировать ХАМАС.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне реакции мирового сообщества на инцидент заявил, что недоброжелатели страны извне преступили множество красных линий.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет.
На борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки. Позже стало известно об аресте россиянки Софии Сапеги, которая, по ее собственным словам, является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.
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