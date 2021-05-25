ХАМАС опровергло заявление о причастности к инциденту с самолетом Ryanair

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Палестинское радикальное движение ХАМАС не имеет отношения к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом заявил официальный представитель движения Фаузи Бархум, пишет агентство Reuters.

"Мы не прибегаем к этим методам, которые могут быть делом рук неких подозрительных сторон, целью которых являются намерения демонизировать ХАМАС", – сказал Бахрум.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair после сообщение о минировании совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Позже выяснилось, что на борту был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Журналиста арестовали и поместили в СИЗО. Вскоре он заявил о даче признательных показаний по делу о массовых беспорядках в белорусской столице.