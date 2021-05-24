Нидерланды предложат санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолетом

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Из-за инцидента с самолетом Ryanair Нидерланды предложат ввести санкции против белорусских властей. Об этом сообщил в Twitter исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.

"Беларусь должна немедленно освободить Романа Протасевича. Вместе с другими государствами-членами Нидерланды предложат санкции. Они должны быть введены против лиц, ответственных за угон самолета Ryanair. ЕС должен послать ясный и мощный сигнал", – говорится в его сообщении.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Позднее выяснилось, что среди пассажиров был основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его "вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции".