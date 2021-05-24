Британский регулятор приостановил разрешения всех авиаперевозчиков Белоруссии

20:32
Фото: ТАСС/Стрингер
Великобритания приостановила лицензию белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в Соединенное Королевство. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее решение одобрил министр транспорта королевства Грант Шэппс. По словам чиновника, Управлению гражданской авиации Великобритании рекомендовано не находиться в воздушном пространстве Белоруссии.
"Я также приостановил действие эксплуатационного разрешения на деятельность белорусского перевозчика "Белавиа", – добавил Шэппс.
В Управлении гражданской авиации подтвердили, что до дальнейшего уведомления приостановлено действие всех иностранных разрешений, выданных белорусским перевозчикам. Данное решение касается и регулярных, и чартерных компаний.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Позднее выяснилось, что среди пассажиров был основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его "вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции".
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