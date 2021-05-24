Решение о полетах над Белоруссией остается за авиакомпаниями – глава IATA

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Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш заявил, что авиакомпании сами должны решать, продолжать ли им полеты над Белоруссией. Об этом он заявил в эфире телеканала Bloomberg.

"Каждая отдельная авиакомпания должна оценивать риск, связанный с полетами через этот участок воздушного пространства", – сказал Уолш.

По его словам, уровень риска для каждой авиакомпании может быть разным. На основе своих данных и данных властей они и будут оценивать его, уточнил Уолш.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его "вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции".

