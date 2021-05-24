Постпреда Белоруссии вызвали в ЕС из-за инцидента с самолетом

Фото: ТАСС/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии при ЕС Александра Михневича из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическую службу ЕС.

"По просьбе верховного представителя Жозепа Борреля генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Республики Белоруссия в Евросоюзе Александра Михневича", – говорится в сообщении.

В заявлении действия белорусских властей названы недопустимыми. ЕС осуждает как принуждение борта совершить экстренную посадку, так и задержание независимого журналиста и активиста Романа Протасевича.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес вместе с коллегами из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Германии осудил белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

В совместном документе содержится призыв ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее.

Реакцию европейских властей прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила о принудительной посадке в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и белорусского борта с активистом Антимайдана на Украине спустя 11 минут после взлета. По ее словам, шокировать должны либо все ситуации, либо аналогичные шокировать не должны.

