Захарова оценила реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair.
"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии шокирующим", – написала Захарова в Facebook.
"Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали. Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", – добавила официальный представитель МИД РФ.
Захарова выразила мнение, что применение информационно-политических кампаний для формирования с помощью СМИ соответствующего восприятия уже не приносит должного эффекта. Дело в том, добавила она, что интернет помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, которые были произведены "блюстителями порядка и хранителями морали".
Ранее правительства Австрии, Германии, Польши и Литвы потребовали у белорусских властей немедленного освобождения основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. C аналогичным заявлением выступил статс-секретарь в МИД Германии Мигель Бергер, который также потребовал от белорусского кабмина объяснений в связи с посадкой самолета и задержанием оппозиционера.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился в Евросовет с просьбой ввести санкции в отношении белорусских властей.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал канал и его логотип Nexta экстремистскими материалами.
Самолет, летевший из Греции в Литву, экстренно сел в Минске
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