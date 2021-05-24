В Литве возбудили дело после инцидента с самолетом Ryanair

14:55
Фото: ТАСС/Niall Carson/PA
В Литве возбудили дело об угоне и похищении после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщил генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Позела.
По его словам, пилоты воздушного судна были допрошены по прибытии в Вильнюс.
"Пилоты были приоритетом. Мы хотели услышать их рассказ. Как они видели ситуацию? Что они сделали? Были ли другие планы?", – сказал Позела в интервью New York Times.
Он подчеркнул, что шесть человек, которые сели на рейс в Афинах, не долетели до Вильнюса.
Позела также добавил, что на этой неделе планируется опросить пассажиров рейса.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его "вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции".
Реакцию европейских властей прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила о принудительной посадке в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и белорусского борта с активистом Антимайдана на Украине спустя 11 минут после взлета. По ее словам, либо все ситуации должны шокировать, либо аналогичные шокировать не должны.
Самолет, летевший из Греции в Литву, экстренно сел в Минске
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