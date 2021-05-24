Минтранс Белоруссии прокомментировал инцидент с самолетом Rayanair

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Белорусские диспетчеры не оказывали давления на экипаж борта Ryanair при принятии решения о посадке в Минске после сообщения об угрозе теракта на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артема Сикорского.
"Давления на принятие экипажем Ryanair решения осуществить экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск со стороны белорусских диспетчеров не было", – сказал Сикорский.
Он подчеркнул, что действия диспетчеров соответствовали международным обязательствам.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его "вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции".
Реакцию европейских властей прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила о принудительной посадке в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и белорусского борта с активистом Антимайдана на Украине спустя 11 минут после взлета. По ее словам, шокировать должны либо все ситуации, либо аналогичные шокировать не должны.
Политолог прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair
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