Летчик прокомментировал поведение пилота Ryanair

15:11
Фото: Rokas Lukosevicius/imago images/Scanpix/ТАСС
Экс-начальник Главного штаба войск противовоздушной обороны, заслуженный военный летчик СССР Игорь Мальцев заявил, что действия пилота самолета компании Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске, вызывают удивление. Своим мнением он поделился с "Газетой.ру".
Он считает, что пилот мог проигнорировать требования истребителя, поднятого ВВС Белоруссии для сопровождения самолета.
"И что бы в этом случае сделал пилот белорусского МиГ-29, если бы командир самолета Ryanair отказался выполнять его требования? Да ровным счетом ничего. <...> Он (самолет Ryanair. – Прим. ред.) не нарушал воздушное пространство Белоруссии, летел по установленному международному коридору", – пояснил Мальцев.
Он также добавил, что самолет выполнял рейс по заявке, то есть пролетал в строго отведенное время, на установленном эшелоне и курсе. По его мнению, с предполагаемым минированием экипаж мог разобраться в Вильнюсе, до которого оставалось лететь несколько минут. Если предположить, что белорусский истребитель собирался атаковать борт, то пилот Ryanair не мог бы это заметить, добавил Мальцев.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: