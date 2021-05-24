Летчик прокомментировал поведение пилота Ryanair

Фото: Rokas Lukosevicius/imago images/Scanpix/ТАСС

Экс-начальник Главного штаба войск противовоздушной обороны, заслуженный военный летчик СССР Игорь Мальцев заявил, что действия пилота самолета компании Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске, вызывают удивление. Своим мнением он поделился с "Газетой.ру".

Он считает, что пилот мог проигнорировать требования истребителя, поднятого ВВС Белоруссии для сопровождения самолета.

"И что бы в этом случае сделал пилот белорусского МиГ-29, если бы командир самолета Ryanair отказался выполнять его требования? Да ровным счетом ничего. <...> Он (самолет Ryanair. – Прим. ред.) не нарушал воздушное пространство Белоруссии, летел по установленному международному коридору", – пояснил Мальцев.

Он также добавил, что самолет выполнял рейс по заявке, то есть пролетал в строго отведенное время, на установленном эшелоне и курсе. По его мнению, с предполагаемым минированием экипаж мог разобраться в Вильнюсе, до которого оставалось лететь несколько минут. Если предположить, что белорусский истребитель собирался атаковать борт, то пилот Ryanair не мог бы это заметить, добавил Мальцев.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

