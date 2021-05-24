В МИД РФ прокомментировали развитие событий с самолетом Rayanair

Фото: ТАСС/AP Photo/Mindaugas Kulbis
Россия внимательно следит за ходом развития событий вокруг вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
"Внимательно следим за развитием событий вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска 23 мая самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины – Вильнюс", – заявила дипломат.
По словам Захаровой, предпринятые авиационными властями Белоруссии действия при посадке лайнера соответствовали международным нормам.
"По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам", – подчеркнула дипломат.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также заявила, что скоординированная реакция представителей Евросоюза, НАТО и ОБСЕ вызывает удивление.
"Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения двойных стандартов и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию", – добавила Захарова.
Дипломат также подчеркнула, что задержание бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту самолета, является внутренним делом Белоруссии.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
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