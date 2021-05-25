Экс-главред Nexta Протасевич заявил о даче признательных показаний в СИЗО

Фото: скриншот "Беларусь 1"

Бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого накануне задержали в Минске, заявил о даче признательных показаний.

Видео, снятое со слов Протасевича в СИЗО №1, опубликовал телеканал "Беларусь 1".

Журналист заявил, что продолжает сотрудничать со следствием по делу о массовых беспорядках в Минске и дает признательные показания.

Он также отметил, что отношение со стороны правоохранителей к нему "максимально корректное".

Протасевича задержали 23 мая в аэропорту белорусской столицы после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

В Белоруссии его обвиняют по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков. За это журналисту может грозить до 15 лет тюрьмы.

В октябре прошлого года материалы и логотип телеграм-канала Nexta были признаны судом экстремистскими.