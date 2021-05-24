Саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз

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Белорусским авиакомпаниям хотят запретить осуществлять рейсы в аэропорты ЕС, и совершать полеты над территорией Евросоюза. Такое постановление выпустил Саммит глав государств ЕС.

Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны. Данное решение должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров перед вступлением в силу.

"Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета Белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями", – говорится в сообщении.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.