ЕС запретил белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство

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Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство и аэропорты, следует из заявления ЕС.

"Совет ЕС принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии и ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС, а также доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков", – цитирует документ РИА Новости.

В заявлении подчеркивается, что самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено производить взлет и посадку в странах ЕС, а также пролетать над территорией Евросоюза.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту лайнера находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. В частности, Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.