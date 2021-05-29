США приостановят договор с Белоруссией об использовании воздушного пространства

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В Соединенных Штатах приняли решение приостановить договор в Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Ее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Речь идет о соглашении от 3 декабря 2019 года, которое дает право авиакомпаниям США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах. При заключении договора стороны обязали себя поддерживать высокий уровень безопасности и сохранности воздушного пространства.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. В связи с этим ряд авиакомпаний временно приостановили полеты над территорией республики.