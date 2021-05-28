Лукашенко привез Путину документы об инциденте с рейсом Ryanair

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с российским президентом Владимиром Путиным документы, которые, по его словам, покажут, что на самом деле происходит в республике.

"Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит, чтобы вы понимали, что это за люди", – сказал он перед началом переговоров.

Белорусский лидер добавил, что западные страны, как и в прошлом году, попросили помощи у "Белавиа" в вывозе их граждан, так как работал только аэропорт в Минске. По его словам, республика пришла на помощь в данном вопросе, за что им были благодарны.

"А вот теперь этот случай с самолетом, к которому "Белавиа" не имеет никого отношения. Там не было самолетов "Белавиа", чужой самолет. Упрекают военных, что мы его посадили. Но "Белавиа" здесь при чем?" – возмутился Лукашенко.

По словам главы республики, его противники хотят раскачать ситуацию в Белоруссии до уровня августа прошлого года.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал события вокруг республики "очередным витком" и "всплеском эмоций".

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".

