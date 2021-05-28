Путин прокомментировал события вокруг Белоруссии

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Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал события вокруг республики "очередным витком" и "всплеском эмоций". Об этом сообщает ТАСС.
23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. После этого были задержаны два пассажира лайнера.
"Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка... всплеска эмоций", – обратился Путин к Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покажет российскому коллеге Владимиру Путину некоторые документы, связанные с ситуацией вокруг экстренной посадки борта Ryanair.
"Но за что наказали (Евросоюз. – Прим. ред.) трудовой коллектив "Белавиа"? За то, что они в ковид их вывозили тысячами? Вот их лицо. Я отрекаюсь от того, что было, я покажу вам некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило", – сказал Лукашенко в Сочи на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
В результате ситуации с лайнером некоторые страны ввели частичный запрет полетов над Белоруссией. По словам президента страны Александра Лукашенко, западные страны слишком быстро среагировали на произошедшее. Накануне соответствующее решение одобрили в Эстонии, а 28 мая закрыть небо решили украинские власти.
Авиакомпании вынуждены отменять рейсы из-за запрета полетов над Белоруссией
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