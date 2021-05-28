Глава Ryanair назвал белорусскую интерпретацию инцидента "неправдивой и неточной"

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Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что интерпретация Белоруссией случившегося на борту самолета компании не является правдивой и точной. Как уточняет Reuters, письмо с соответствующим содержанием он направил министерству транспорта республики 26 мая.

"У пилота не оставалось иного выбора, кроме как направить самолет в Минск, что ему и рекомендовала диспетчерская служба Минска, заявив, что существует угроза нахождения на борту взрывного устройства. Кроме того, диспетчерская служба отказалась связаться с Ryanair, лживо обосновав это тем, что в компании не ответили бы на звонок", – говорится в письме.

Ранее департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал на своем сайте расшифровку переговоров диспетчеров минского аэропорта с экипажем самолета Ryanair.

Из нее следует, что диспетчер передал пилоту ранее полученную от спецслужб информацию о нахождении на борту бомбы, которая может быть взорвана над Вильнюсом. Он рекомендовал экипажу совершить посадку в аэропорту Минска. Угрозы со стороны диспетчера в адрес экипажа в расшифровке отсутствуют.

