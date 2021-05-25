Минск опубликовал расшифровку переговоров пилота Ryanair с диспетчером

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В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров минского аэропорта с экипажем самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в белорусской столице 23 мая. Ее выложил департамент по авиации Минтранса Белоруссии на своем сайте.

Опубликованный англоязычный текст называется "Выписка из магнитофонной записи фразеологии радиообмена экипаж – диспетчер за 23 мая 2021 года, рейс RYR1TZ РДЦ Запад".

Из опубликованных данных следует, что диспетчер передал пилоту ранее полученную от спецслужб информацию о нахождении на борту бомбы, которая может быть взорвана над Вильнюсом. Он рекомендовал экипажу совершить посадку в аэропорту Минска.

Пилот еще раз уточняет, кто предоставил информацию. Диспетчер отвечает, что письмо пришло на электронную почту службы безопасности аэропорта. Подобную информацию получили и другие аэропорты.

После этого экипаж поинтересовался, кто рекомендует направить самолет в Минск – авиакомпания, аэропорт вылета или аэропорт прибытия.

Белорусский диспетчер говорит: "Это наша рекомендация".

"Наши намерения – перенаправить в аэропорт Минска", – приводятся слова пилота.

В расшифровке отсутствуют угрозы со стороны диспетчера в адрес экипажа.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".

