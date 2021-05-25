НАТО вслед за ЕС призвала к международному расследованию инцидента с самолетом Ryanair

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НАТО, как и Евросоюз, требует проведения срочного международного расследования инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщается на странице альянса в Twitter.

"Должно быть проведено срочное международное расследование этого опасного принуждения к посадке", – сказал Столтенберг на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Ранее о необходимости проведения международного расследования инцидента с экстренной посадкой лайнера заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.