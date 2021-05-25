Байден поручил принять меры из-за инцидента с самолетом Ryanair

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Лидер Соединенных Штатов Джо Байден назвал "оскорблением международных норм" инцидент с самолетом Ryanair, а также задержание экс-главреда оппозиционного телеграм-канала Nexta. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала пресс-служба Белого дома.

Байден поручил своей администрации принять меры, позволяющие привлечь к ответственности всех причастных к произошедшему. Американский лидер также заявил, что поддерживает призывы ЕС ввести санкции по Белоруссии.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его арестовали и отправили в СИЗО.