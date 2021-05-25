Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Белоруссией

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Французские, австрийские, сингапурские и финские авиакомпании временно приостановили полеты над территорией Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом сообщает РИА Новости.
Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.
"У тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен", – подчеркнули во французской компании.
В релизе Finnair уточняется, что компания прекращает использовать воздушное пространство Белоруссии до дальнейшего уведомления.
В свою очередь, австрийская авиакомпания Austrian Airlines заявила о прекращении полетов через Белоруссию для всех авиаперевозчиков авиационного концерна Lufthansa Group.
"До решения саммита ЕС вместе с другими авиакомпаниями Lufthansa Group было решено, что мы до дальнейших распоряжений будем облетать белорусское воздушное пространство. Это решение было подкреплено решением на уровне ЕС", – объяснили в компании.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".
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