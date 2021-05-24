Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Белоруссией

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующая мера обсуждалась на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, главами МИД и МВД Дмитрием Кулебой и Арсеном Аваковым и другими чиновниками.

По информации пресс-службы президента Украины, ограничение авиасообщения – это следствие событий с пассажирским самолетом компании Ryanair. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска 23 мая.

В Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".