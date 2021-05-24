Лавров призвал не оценивать инцидент с самолетом в Минске сгоряча

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Россия призывает подходить к оценке инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске с учетом анализа всей имеющейся информации, не торопясь с выводами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации", – сказал министр.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес вместе с коллегами из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Германии осудил белорусские власти после инцидента с самолетом. В совместном документе содержится призыв ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее.

