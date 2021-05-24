У Кремля нет информации о задержании россиянки во время инцидента с Ryanair – Песков

13:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Кремль не получал информации о задержании россиянки во время инцидента с самолетом Ryanair в аэропорту Минска. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании в минском аэропорту российской студентки, которая летела на том самом самолете. Информацию проверяет посольство России в Белоруссии в сотрудничестве с белорусскими правоохранительными органами.
"Нет, никакой информации у Кремля нет. Но, опять же, по международным нормам белорусская сторона проинформирует наше посольство о задержании гражданки России или граждан России и предоставит информацию на этот счет", – пояснил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он подчеркнул, что не может комментировать данный вопрос, так как им занимается непосредственно МИД, Кремль же необходимыми данными не располагает.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
Самолет, летевший из Греции в Литву, экстренно сел в Минске
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: