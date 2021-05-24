У Кремля нет информации о задержании россиянки во время инцидента с Ryanair – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кремль не получал информации о задержании россиянки во время инцидента с самолетом Ryanair в аэропорту Минска. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании в минском аэропорту российской студентки, которая летела на том самом самолете. Информацию проверяет посольство России в Белоруссии в сотрудничестве с белорусскими правоохранительными органами.

"Нет, никакой информации у Кремля нет. Но, опять же, по международным нормам белорусская сторона проинформирует наше посольство о задержании гражданки России или граждан России и предоставит информацию на этот счет", – пояснил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что не может комментировать данный вопрос, так как им занимается непосредственно МИД, Кремль же необходимыми данными не располагает.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

