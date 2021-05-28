Украина с 29 мая закроет небо для белорусских самолетов

11:23
Фото: depositphotos/Chalabala
Украина с 00:00 29 мая закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов после инцидента с бортом авиакомпании Ryanair.
Таким образом, с субботы единственным направлением, через которое смогут летать белорусские авиалинии, останется Россия.
Ранее свое небо для них закрыли Польша, Латвия, Литва и Эстония.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.
В результате инцидента некоторые страны ввели частичный запрет полетов над Белоруссией. По словам президента страны Александра Лукашенко, западные страны слишком быстро среагировали на произошедшее.
Кроме того, авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям. Они затронули Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию и Россию.
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