В Швейцарии заявили, что сообщение о "минировании" борта Ryanair отправили после разворота

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Администрация швейцарского интернет-провайдера Proton Technologies AG, с чьего почтового сервиса было разослано сообщение о "минировании" борта Ryanair, заявила, что оно было отправлено уже после разворота самолета в Минск. Об этом сообщает Reuters.

"Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения [властей] Белоруссии соответствуют действительности", – говорится в заявлении компании.

Там отмечается, что провайдер окажет помощь европейским властям в расследовании данного инцидента в случае соответствующего запроса.

23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После приземления лайнера были задержаны два пассажира – основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".