Мишустин призвал не политизировать ситуацию с самолетом Ryanair

Фото: ТАСС/Darius Mataitis via www.imago-images.de
Россия выступает против политизации ситуации вокруг посадки лайнера компании Ryanair в Минске. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
"Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске", – заявил глава кабмина.
Мишустин добавил, что Россия солидарна с Белоруссией провести международное расследование инцидента по линии авиационных властей. Премьер также отметил, что РФ не поддерживает какие-либо односторонние санкции в рамках сложившейся ситуации.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.
Инцидент вызвал резко негативную реакцию со стороны европейских стран. Так, ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Белоруссией. НАТО, равно как и Евросоюз, призвали к международному расследованию инцидента с самолетом Ryanair.
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