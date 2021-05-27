Мишустин призвал не политизировать ситуацию с самолетом Ryanair

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Россия выступает против политизации ситуации вокруг посадки лайнера компании Ryanair в Минске. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

"Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске", – заявил глава кабмина.

Мишустин добавил, что Россия солидарна с Белоруссией провести международное расследование инцидента по линии авиационных властей. Премьер также отметил, что РФ не поддерживает какие-либо односторонние санкции в рамках сложившейся ситуации.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Инцидент вызвал резко негативную реакцию со стороны европейских стран. Так, ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Белоруссией. НАТО, равно как и Евросоюз, призвали к международному расследованию инцидента с самолетом Ryanair.