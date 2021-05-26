В МИД прокомментировали попытки обвинить РФ в причастности к посадке Ryanair в Минске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Попытки обвинить Россию в причастности к посадке борта Ryanair в Минске являются спекуляциями, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Мы обратили внимание, и эту часть я хотела бы прокомментировать, начались спекуляции по поводу несуществующей руки Москвы и в этом событии", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что руководители стран Евросоюза обсудили возможную причастность России к ситуации с рейсом Ryanair в Минске, однако сведений в пользу данной теории нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения России в причастности к данной ситуации являются неадекватными.

Позже председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген заявил, что Москва может быть причастна к инциденту с самолетом Ryanair. Реттген полагает, что, даже если Россия не принимала непосредственного участия в государственном угоне самолета, он мог быть ей санкционирован.