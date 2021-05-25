В Кремле отреагировали на обвинения в причастности России к инциденту в Минске

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Обвинения против России в причастности к ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске являются неадекватными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Рааб выразил мнение, что данный инцидент не мог случиться без "как минимум молчаливого согласия Москвы".

"Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия отвергает эти обвинения, продолжая следить за развитием ситуации.

"Это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить. Действительно, здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию", – отметил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что коллективная реакция стран Запада на ситуацию с посадкой борта Ryanair в Минске является истерикой, основанной на противоречиях. По ее словам, за последние годы было множество ситуаций, когда страны Запада занимались тем, что в данной ситуации вызвало у них шок.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.