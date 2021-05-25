Захарова назвала истерикой реакцию Запада на инцидент с Ryanair

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Коллективная реакция стран Запада на ситуацию с посадкой борта Ryanair в Минске и задержанием основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича является истерикой, основанной на противоречиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Захарова напомнила, что за последние годы было множество ситуаций, когда страны Запада занимались тем, что в данной ситуации вызвало у них какой-то непонятный шок.

"И вот эта коллективная реакция, которую мы сейчас увидели на примере западной истерики, – хочется задать вопрос: а у вас разве памяти нет, неужели это все забыли?" – отметила представитель МИД РФ.

В качестве примера Захарова привела инцидент с посадкой в США личного самолета бывшего замминистра финансов РФ Андрея Вавилова в 2004 году и аналогичную ситуацию с принудительной посадкой борта президента Боливии в Вене в 2013 году.

Ранее Захарова заявила, что скоординированная реакция на ситуацию представителей Евросоюза, НАТО и ОБСЕ вызывает удивление. Она также подчеркнула, что задержание Протасевича является внутренним делом Белоруссии.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента, назвав его вопиющей попыткой белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции.