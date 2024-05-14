Два хирурга пластической клиники Хайдарова были задержаны в Москве

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В Москве задержали 45-летнего заведующего хирургическим отделением и 28-летнего врача-хирурга, работающих в клинике пластической хирургии "Ай Кью Пластик" Тимура Хайдарова. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета.

В настоящее время с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов правоохранительные органы провели обыски.

В рамках расследования специалисты осмотрели и признали документацию и носители информации в больнице вещественным доказательствами, после чего изъяли их. По требованию Росздравнадзора Арбитражный Москвы приостановил деятельность "Ай Кью Пластик" на 90 суток.

В настоящее время продолжается работа по установлению причин и условий, приведших к смерти пациента.

Умершим пациентом оказался продюсер Петр Гаврилов. Ему повели операцию в "Ай Кью Пластик" 16 февраля 2024 года. По данным следствия, после выписки пациент почувствовал ухудшение состояния и повторно обратился в больницу, где ему вновь провели оперативное вмешательство.

После этого, считают следователи, состояние мужчины продолжило ухудшаться и его госпитализировали в другое учреждение. Там пациент впал в кому и скончался.

По словам Хайдарова, он был лично знаком с Гавриловым, и добавил, что пациент еще два раза после ухудшения состояния приезжал в его медицинское учреждение и сдавал различные анализы. Специалист уточнил, что данных о заражении крови на тот момент не было, однако врачи начали подозревать расхождение швов.

